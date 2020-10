Veel werknemers weten niet wat hun eigen pensioenregeling inhoudt

OnderzoekEen aantrekkelijk salaris, uitzicht op een vaste baan en een goed pensioen zijn voor werkenden de voornaamste arbeidsvoorwaarden als ze een contract tekenen. Werknemers vinden het weliswaar belangrijk dat hun werkgever de pensioenopbouw regelt, maar wat zo’n pensioenregeling precies inhoudt is niet altijd even duidelijk, blijkt uit nieuw onderzoek.

Voor het Nationaal Arbeidsvoorwaardenonderzoek uitgevoerd door APG en Intermediair werd zo’n 7000 werknemers en werkzoekenden in Nederland gevraagd naar hun kijk op arbeidsvoorwaarden en hoe zwaar deze ten opzichte van elkaar wegen. Werkgevers en werknemers lijken wat dat betreft goed op een lijn te zitten. De arbeidsvoorwaarden die door werkgevers het meest worden aangeboden zijn pensioenopbouw, een optie op een vast contract en een reiskostenvergoeding, en dit zijn ook de voorwaarden die door de werknemer het meest verwacht worden.

Wanneer ondervraagden verschillende pakketten met mogelijkheden tegen elkaar af moeten wegen, dan kijken ze het meest naar de hoogte van het salaris en of er uitzicht is op een vast contact. Het gaat er overigens niet per se om dat er meteen een vast contract wordt aangeboden, maar dat de mogelijkheid er in de toekomst voor bestaat. Het aantal vrije dagen, het zelf kunnen bepalen van de begin- en eindtijd van de werkdag en de hoogte van een opleidingsbudget worden minder belangrijk gevonden.

Het pensioen is een belangrijke voorwaarde voor verreweg de meeste ondervraagden. Maar liefst 92 procent van de werknemers zegt van de werkgever te verwachten dat deze de opbouw van het pensioen regelt voor de werknemer. Bij 79 procent van de werknemers is deze voorwaarde ook opgenomen in het contract.

Opvallend in dit licht: hoe hun pensioenregeling in elkaar zit, lijkt niet voor alle ondervraagden even duidelijk. 62 procent zegt niet te weten wat het premiepercentage is dat elke maand wordt ingelegd en 47 procent weet niet of, als ze met pensioen gaan, ze een vaste of een variabele uitkering zullen ontvangen. Op de vraag welk deel van de premie betaald wordt door de werkgever en welk deel door de werknemer, moet 58 procent het antwoord verschuldigd blijven.

Ondanks de beperkte inhoudelijke kennis zouden toch meer ondervraagden kiezen voor een hogere pensioenopbouw dan voor een salarisverhoging. Maar als het gaat om een salarisverlaging, dan offert men daar toch liever pensioen voor op. Worden ze voor de keuze gesteld tussen eenzelfde salaris maar een lager pensioen óf een salaris dat 15 procent lager is maar met een pensioen dat 40 procent hoger is, dan kiest 77 procent liever voor de optie met het hogere salaris.

