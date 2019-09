Verliefd op je collega? Zeg je baan maar alvast op

Talloze werknemers in Nederland zouden weleens een beschuitje willen eten met een collega. Of erger: ze worden verliefd. Dat klinkt onschuldig, zeker als je single bent. Maar wat moet je doen als je al een relatie hebt? Relatietherapeut Wills Langedijk: ,,Verliefdheid is mooi en tegelijkertijd ontzettend gevaarlijk.’’

Een derde van de werkenden in Nederland fantaseert weleens over een avontuurtje met een collega. Dat blijkt uit een onderzoek dat Panelwizard deed in opdracht van Acties.nl. Maar liefst 30 procent van de ruim 1000 ondervraagden geeft aan weleens erotisch gedroomd te hebben over een collega of leidinggevende. Er wordt overigens gemiddeld meer gefantaseerd door mannen dan door vrouwen, 35 tegenover 23 procent.

Relatie

Sowieso is de werkplek een broedplaats voor flirts, slippertjes en verliefdheden. Datingsite Parship deed al eerder onderzoek naar slippertjes op het werk en ontdekte dat zeven procent van 1000 ondervraagden het weleens op het werk heeft gedaan met een collega. Dit soort gevoelens kunnen ook tot meer leiden. Cijfers van het CBS laten zien dat vier procent van werkend Nederland een relatie heeft met iemand op de werkvloer. Dat ziet ook relatietherapeut Wills Langedijk. In haar praktijk ziet ze regelmatig voorbeelden van uit de hand gelopen werkverliefdheden voorbijkomen: ,,Veel mensen leren elkaar kennen op het werk.”

Maar stel dat je al een relatie hebt en je krijgt toch gevoelens voor een collega, wat dan? Volgens Langedijk is een verliefdheid sowieso niet te voorkomen. ,,Het overkomt je, je kunt er niets tegen doen.” Het hoeft niet vanaf moment één raak te zijn, de gevoelens kunnen zich ook later ontwikkelen. ,,Bijvoorbeeld tijdens een gezellige kerstborrel. Het is echt een slippery slope.”

Quote Verliefd­heid is niet te verbergen. Iedereen op het werk zal het zien en herkennen, want we zijn allemaal weleens verliefd geweest Wills Langedijk

Oorzaken

Langedijk ziet verschillende oorzaken voor het ontstaan van een verliefdheid terwijl mensen al een relatie hebben. Een slecht functionerende relatie, ziekte van een partner, een liefdesverslaving. Maar de grootste reden is dat je in je collega iets ontdekt wat bij je partner ontbreekt. ,,Je kunt iets met een ander delen wat je niet met je partner kunt delen. De ander maakt iets in je wakker. Dat is spannend. Verliefd zijn is ook spannend, het geeft ontzettend veel energie.”

Volgens Langedijk is het belangrijk dat je vanaf het eerste moment open kaart speelt met je partner. ,,Vertel wat er aan de hand is, waarom je ineens beter gekleed naar het werk gaat of waarom je zo veel overwerkt.” Als het kwaad al is geschied en je bent te ver gegaan met die collega, dan kun je het beste in therapie gaan met je partner. Als je nog met hem of haar verder wilt, tenminste. ,,Verminder dan het contact met je collega. Maar besef wel: verliefdheid gaat niet zo maar over, houd rekening met een rouwproces.”

Of je relatie nog te redden valt, hangt af van hoe je partner ermee omgaat en wat de affaire voor jou en je collega precies betekent. Het heeft veel tijd en werk nodig om uiteindelijk het vertrouwen terug te winnen van je partner. ,,Het onvoorwaardelijke van de relatie is weg, het vertrouwen is beschadigd. Je partner gaat nu alles in twijfel trekken.”

Maar ook voor de vreemdganger is het geen makkelijke situatie, benadrukt Langedijk. ,,Je wordt verscheurd door emoties. Je bent verliefd op een ander, maar je weet ook dat je domme dingen aan het doen bent en dierbaren kwetst.”

Gevaarlijk

,,Verliefdheid is mooi en tegelijkertijd ontzettend gevaarlijk. Je wordt erdoor verblind en geeft dingen op. Daar krijg je later misschien spijt van.” Dus wees niet naïef, benadrukt zij. Ook niet in het verborgen proberen te houden van je verliefdheid. ,,Verliefdheid is niet te verbergen. Iedereen op het werk zal het zien en herkennen, want we zijn allemaal weleens verliefd geweest. Collega’s zullen over je gaan roddelen, want het is natuurlijk heerlijk roddelvoer.”

Besluit je toch verder te gaan met je collega en wordt het uiteindelijk niets? Dan kun je volgens Langedijk maar beter je baan opzeggen. ,,Het is erg ingewikkeld, want je komt elkaar elke dag tegen. Daarnaast kan het je reputatie op het werk verpesten. Dus alsjeblieft, gebruik je verstand!”

Verliefdheid doet gekke dingen met ons. Psycholoog Peter Bos legt uit hoe dit werkt: