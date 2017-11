Voor dit werk ben je 35 uur per week lekker buiten

Serie: Relaxte baanHet werkende leven is drukker dan ooit. We vragen wie de meest relaxte baan van Nederland heeft. Vandaag: golfleraar Richard Heesakkers (40).

,,Moet je zien, fantastisch toch?’’ Richard Heesakkers, een vriendelijke veertiger met een pezig, afgetraind lichaam, maakt een weids armgebaar naar De Gulbergen in Mierlo. De golfbaan ligt er schitterend bij. Golvende weiden, hier en daar een waterpartijtje, een clubhuis in country club-stijl en op de achtergrond verkleurende bomen tegen een heuvel. Ziedaar het werkterrein van Heesakkers, een van de twee golfleraren van De Gulbergen.

Veertig uur per week is Heesakkers op De Gulbergen te vinden, waarvan hij zeker 35 uur buiten bezig is met lesgeven. Meestal aan individuele leden, soms aan groepjes. En dat verveelt nooit, bezweert hij. ,,Iedere persoon is anders, ieder lichaam is anders. Ik pas mijn lessen aan aan het lichaam en de mogelijkheden van de leerling. Dat maakt elke les uniek.’’

Met name de laatste jaren doen steeds meer nieuwe technieken, materialen en trainingsmethoden hun intrede in de golfwereld. ,,Ik pas die nieuwe ontwikkelingen toe in mijn lessen. Met radar en video bijvoorbeeld kan ik leerlingen precies laten zien wat ze goed en fout doen en welke vorderingen ze maken. De leerlingen vinden het fantastisch en ik hou het voor mezelf leuk.’’

Een sportman in hart en nieren is hij altijd geweest. Hij voetbalde bij Helmond Sport en Sportclub Eindhoven, volgde een opleiding tot tennisleraar, maar was pas echt verkocht toen hij golf ontdekte. ,,Het is een razend moeilijke sport, waarin je altijd op zoek gaat naar de perfecte slag. Het gevoel dat je krijgt als je dat balletje 100 meter verderop precies kunt neerleggen waar jij wilt, dat is iets prachtigs.”

Hij volgende prestigieuze golfopleidingen, probeerde het even als professioneel speler, maar is nu alweer een jaar of zeven golfleraar. Een beroep zonder enige stress. ,,Ik ben wel in loondienst, maar krijg goed betaald, werk altijd zelfstandig en kan mijn ei kwijt. Werkdruk voel ik nooit. Ook niet als me van de ene kant van de golfbaan naar de andere kant moet haasten om op tijd te komen voor de volgende les.’’

Plezier

Zijn jongste leerling is 7, zijn oudste 83. Zijn leerlingen komen uit alle lagen van de samenleving. ,,Dit is geen elitaire club, maar een publieke golfbaan.’’ Zijn doel is voor iedere leerling hetzelfde: hem of haar plezier laten beleven aan die mooie sport. ,,Natuurlijk, met de een heb je meer een klik dan met de ander. Maar vervelende leerlingen? In al mijn jaren als golfleraar heb ik één keer tegen een leerling gezegd: misschien is het beter dat je een andere leraar kiest.”

Soms zijn leerlingen, vooral oudere heren, eigenwijs en denken dat ze het beter weten dan hij. ,,Ik kan daar goed mee omgaan. ‘Je moet niet zo veel nadenken’, zeg ik dan. Want dat doen mensen, ze denken teveel na en vergeten daardoor te genieten van het spel.’’

Vooral voor oudere dames fungeert Heesakkers ook als praatpaal. ,,Sommigen vertellen me hun hele levensloop en komen met persoonlijke problemen. In die zin ben ik, net als een barkeeper, soms een halve sociaal werker. Ik kan niets met die verhalen, maar meestal is een luisterend oor bieden al genoeg.’’