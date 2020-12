Waarom dit bedrijf nog dagelijks duizend mensen op kantoor laat werken

Baan kwijt door corona Voor hotelkok Wilhelmina was er geen werk meer: ‘We waren drie weken open voor maar vier gasten’

13 december Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Wilhelmina de Haan (30) uit Leiden was sous-chef bij een hotel, tot er geen gasten meer kwamen. Ze vond een nieuwe baan bij een tostizaak, maar ook daar is het door de maatregelen stil.