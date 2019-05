Waarom een tafelvoetbalspel een aanwinst is voor je werkplek

In de kantine van CRM Software-leverancier SuperOffice in Eindhoven, die met royale leren banken en een grote smart-tv meer op een luxe hotellobby lijkt, staat een glimmende tafelvoetbaltafel. Elke dag speelt de harde kern van zo’n tien man hier vijf of zes potjes. De spelletjes zijn sfeerversterkers, merken ze. De afdelingen sales en consultancy gaan informeler met elkaar om en als je met 10-0 wordt ingemaakt, moet je onder de tafel door kruipen, ongeacht hiërarchische positie.



,,Wouter is de beste van het kantoor’’, zegt fanatiek speler en accountmanager Luuk Akkermans (31). Hij draait zijn poppetje achterlangs om de bal heen en haalt dan keihard uit, legt Akkermans uit. Een move die ze ‘terughalen’ noemen. ,,Dat doet hij zo snel, daar kan je niet tegenop.’’



Akkermans – zelf bedreven in de ‘sleper’, de pop met de voet aan de bal opzij trekken en daarna snel naar voren draaien – opperde vorig jaar of het niet een idee was om een competitie te organiseren met wat andere bedrijven. Een gelikt promotiefilmpje waar het iconische ‘Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, jaaaaaaaaa’ van Jack van Gelder onder was gemonteerd deed de rest: twintig bedrijven namen het afgelopen oktober tegen elkaar op.



Veel teams verschenen in speciaal bedrukte t-shirts. Voor de prijsuitreiking was een klein erepodium neergezet. Dit jaar is het aantal deelnemers bijna verdubbeld. Vanwege ruimtegebrek hebben ze de inschrijving moeten sluiten. Er is inmiddels een wachtlijst van vijf bedrijven. Ook is er dit jaar een serieuze eerste prijs: een Nespresso-apparaat.