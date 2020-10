Waarom je nu je vakantiedagen moet opmaken, ook al kun je nergens heen

Vrije dagen opnemen tijdens de pandemie, dat is toch zonde? Alleen als je wil dat je dagelijkse leven één homogene brij wordt van dagen die op elkaar lijken, zegt Hedwig Wiebes van Intermediair . Bovendien blijk je juist tijdens thuiswerken vatbaar voor extra stress, dus even ertussenuit is helemaal geen gek plan.

Wat dat betreft had hij het slim bekeken, koning Willem-Alexander: vakantie is een niet te onderschatten onderdeel van ons werkende leven. Maar wat als je geen kant op kunt, of dat nu door strenge maatregelen komt of door heersende vakantieschaamte in de bubbel van mensen met wie je omgaat? Ook al kunnen we nu lang niet meer zo gemakkelijk op vakantie gáán, dat betekent niet dat we geen vakantie moeten némen.

Stresscyclus

Los van het afvinken van exotische plekken en die delen op sociale media, jezelf bevinden in een jaloersmakend klimaat en wellicht ook de lokale keuken en/of natuur ontdekken, draait vakantie uiteindelijk natuurlijk maar om één ding: even lekker ontspannen. Vakantie biedt ons een pauze van de stresscyclus waarin we meedraaien en zorgt ervoor dat we daarna uitgerust en vol frisse moed weer aan de slag kunnen. Vanaf de eettafel in je simpele kloffie voelt het misschien alsof je soms maar op halve kracht meedraait, maar juist als je thuiswerkt gaan werk en vrije tijd gevaarlijk op elkaar lijken.

Quote Juist als je thuiswerkt gaan werk en vrije tijd gevaarlijk op elkaar lijken

Dat we tijdens onze vakantie doorgaans zo blij en gelukkig zijn, komt doordat we het gevoel hebben dat we kunnen doen wat we willen, ontdekte Jessica de Bloom. Zij doet als arbeids- en organisatiepsycholoog al jarenlang onderzoek naar het effect van vakantie op het welbevinden van de werkende mens en promoveerde op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens onze vakantie doen we dingen die we graag doen, maar die er normaal gesproken bij inschieten. ‘Daartoe behoort niet alleen het écht tijd maken voor partner en kinderen, maar ook het stoken van een vuurtje in de natuur of de hele avond spelletjes spelen. Vakantie is daarom ook een goed moment om jezelf af te vragen wat je gelukkig maakt en dat vervolgens in je dagelijks leven te integreren’, aldus de psycholoog. ‘Normaal gesproken zijn we vaak te lui om dat soort dingen te ondernemen.’

Mindset

Nu had je vast al door dat tijdens deze uitzonderlijke situatie waarin we onszelf bevinden het simpelweg weinig zin heeft om te vergelijken met betere dagen die we hebben gekend. Kort gezegd: we hebben te roeien met de riemen die we hebben. Mijmeren over reizen heb je nu even niks aan. En thuis kun je natuurlijk ook prima ontspannen. Het punt is alleen dat je daar wel heel bewust mee bezig moet zijn, want anders klap je zo weer die laptop open.

Door doelbewust vakantiedagen op te nemen, ook al blijf je gewoon thuis en heb je geen bijzondere plannen, creëer je een andere mindset. Eentje die er al na een paar dagen voor zorgt dat je je stukken blijer en uitgeruster voelt, zo blijkt uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in de Harvard Business Review. In die specifieke studie werd gekeken naar de voordelen van het weekend en wat er gebeurde als we die bewust zouden beschouwen en behandelen als een mini-vakantie. ‘Door simpelweg een vakantie-instelling te adopteren, kregen mensen meer aandacht voor het huidige moment, waardoor ze meer geluk haalden uit hun vrije tijd’, aldus de onderzoekers. Overigens besteedden de deelnemers ook daadwerkelijk meer tijd aan ‘leuke dingen’ en minder aan huishoudelijke taken. Ook werd er vaker ‘gezellig’ gezamenlijk gegeten.

Quote Mijmeren over reizen heb je nu even niks aan. En thuis kun je natuurlijk ook prima ontspannen

Gebeurtenissen

Dat is meteen een handige tip voor je staycation deze herfst of winter: zorg dat je geen was gaat doen en dat er niet opgeruimd moet worden. Vakantie betekent vrij. Ben je geen fan van koken? Uit eten gaat ’m nu niet worden, maar dat betekent niet dat jezelf niet kunt verwennen met afhaaldiners – liefst van plekken die je jezelf normaal gesproken niet gunt. Je bespaart al genoeg door niet weg te gaan. En die werkmail-app verdwijnt voor even van je telefoon.

Neem de tijd om alle gekke gebeurtenissen en het heftige nieuws te laten bezinken. Allemaal hebben we zo nu en dan vakantie nodig om terug in balans te komen – op reis of niet. Ga lekker wandelen of begin aan een doe-het-zelfproject. Klik net zo lang door op artiesten op Spotify totdat je nieuwe muziek ontdekt. Lees eindelijk weer een boek. Doe dutjes. En ook een leuke: creëer voor jezelf de meest luxe en lekkere hotelbrunch die je kunt bedenken. Vanzelfsprekend houd je tijdens het brunchen je kamerjas aan.

Inzichten

Ga iets doen wat je leuk lijkt, maar waar je anders nooit aan zou beginnen: zelf bierbrouwen, een onlinecursus wildplukken, op de bank met je benen omhoog luisteren naar alle podcasts die mensen je tipten maar waar je steeds niet aan toekomt. Waar je op vakantie nieuwe inzichten opdoet door je onder te dompelen in een andere cultuur, kun je thuis net zo goed interessante dingen leren. ‘Vind bezigheden die je leven verrijken’, aldus de Amerikaanse psycholoog Susan Krauss Whitbourne, die zich heeft verdiept in het heilzame effect van vakantie – ook als je thuisblijft. Geef jezelf wat je nodig hebt. Verander sowieso je routines, schrijft ze. Op die manier val je minder gemakkelijk terug in het zorgen maken van alledag.

Quote Ga iets doen wat je leuk lijkt, maar waar je anders nooit aan zou beginnen: zelf bierbrou­wen, een onlinecur­sus wildpluk­ken

Krijg je alsnog reis-heimwee? Zoek oude vakantiefoto’s en bijbehorende mooie herinneringen op en denk vol dankbaarheid terug aan alle te gekke dingen die je al hebt gedaan. Ongetwijfeld schieten je gebeurtenissen te binnen die je al lang weer vergeten was.

Hoe onzeker deze tijd ook is, je vakantiedagen heb je verdiend. Zelfs een paar dagen vrij kunnen al een groot verschil maken.

Bekijk hieronder alle video’s van AD Werkt:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.