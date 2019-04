Werk- en slaaptips van een van de machtigste vrouwen ter wereld

,,Wiens werkdag komt tegenwoordig nog natuurlijk ten einde?” Arianna Huffington kijkt vragend op naar het zaaltje in New York, een glimlach op haar vriendelijke gezicht. In het digitale tijdperk weet zij ook wel dat het antwoord zich laat raden. Want wie verstuurt er ’s avonds niet nog even snel een werkmailtje vanaf de bank of zet nog even de laatste puntjes op de i voor die presentatie van morgenochtend?