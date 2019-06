Werken in de nacht: ‘We zijn er eigenlijk niet voor gemaakt’

,,Ik vind nachtdiensten niet vervelend”, zegt Heleen Lameijer (31). Ze is arts op de Spoedeisende Hulp en dat betekent af en toe een nachtdienst, twee of drie achter elkaar. ,,Het is een andere sfeer. Je zit allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Omdat het wat rustiger is, is het gemoedelijker en heb je wat meer tijd voor jezelf en collega’s”, vertelt ze. Slaapproblemen heeft ze niet, althans, niet meer. Ze lacht: ,,Vroeger voelde het alsof ik een jetlag had, maar ik ben eraan gewend geraakt. We hebben ook late en vroege diensten. Inmiddels kan ik altijd goed in slaap komen.”