Werknemers door het dolle heen: baas deelt 10 miljoen aan bonussen uit

Werknemers van een groot makelaarsbedrijf in de Verenigde Staten kregen tijdens het jaarlijkse kerstfeestje van het bedrijf in Baltimore de verrassing van hun leven. Hun baas Edward St. John verraste zijn 198 werknemers met een bonus van maar liefst 10 miljoen dollar, die op basis van hun dienstjaren onder alle werknemers verdeeld werd.

Op het feestje kregen de werknemers elk een rode enveloppe toegestopt met daarin een cheque met hun individuele bonus. Sommige bedragen liepen op tot meer dan 270.000 dollar (bijna 220.000 euro). ,,Ik deed mijn envelop open, zag het getal en knipperde een paar keer met mijn ogen omdat ik dacht dat ik het verkeerd gelezen had’’, zegt Melissa Alleman, die de loonadministratie van het bedrijf verzorgt. ,,Het voelde alsof ik eíndelijk mijn eigen ‘Hallmark’ filmmoment beleefde.’’

De bonus van 10 miljoen dollar (8,2 miljoen euro) werd onder de werknemers verdeeld op basis van hun dienstjaren, zodat een monteur die al 39 jaar in dienst was van het bedrijf uiteindelijk meer mee naar huis nam dan de president van het bedrijf, Larry Maykrantz, die 38 jaar in dienst is.

Volledig scherm Ongeloof bij de werknemers na het vernemen van hun bonus. © St. Johns Properties

De kleinste bonus was 100 dollar, voor een medewerker die de maandag na het kerstfeestje aan zijn nieuwe baan zou beginnen. ,,Ik zal nooit vergeten hoe alle medewerkers tegelijk hun enveloppen openden en hun individuele bonus zagen’’, zegt Maykrantz. ,,Ze begonnen te huilen, schreeuwen, elkaar te omhelzen en te lachen. Ze waren zo overmand door emoties. Daarna stormden ze met zijn allen naar het podium (waar het management stond, red.) en schudden ze onze handen en vertelden ze ons waar ze het geld voor zouden gaan gebruiken. Telkens hoorde ik weer hoe deze avond hun leven zou veranderen.’’

Volledig scherm Een van de werknemers schreeuwt het uit. © St. Johns Properties

Groot gebaar

Maykrantz was samen met slechts vier anderen binnen het bedrijf op de hoogte van de verrassing. Samen met hoogste baas Edward St. John brainstormde hij maandenlang over hoe ze samen met de medewerkers konden vieren dat het bedrijf het in 2005 gestelde doel van het beheer van een portfolio van 20 miljoen vierkante meter onroerend goed, eerder deze maand behaald heeft. ,,We wilden dat dit een grote impact had en we wilden met een groot gebaar ‘dank u’ zeggen voor de mijlpaal die we zojuist bereikt hebben en voor de afgelopen 48 jaar dat ons bedrijf bestaat.’’

Volledig scherm Een werkneemster omhelst grote baas Edward St. John. ,,Hij had dit niet hoeven doen’’, zegt ze achteraf, maar hij heeft het wel gedaan.’’ © St. Johns Properties

Volgens Maykrantz voorzag het bedrijf in vliegtickets en hotelkamers voor de werknemers die in andere staten werkzaam zijn, zodat écht iedereen bij het bijzondere kerstfeest aanwezig kon zijn. Om ervoor te zorgen dat de mensen ook allemaal zouden komen opdagen, gaf het bedrijf voorafgaand aan het feest een aantal subtiele hints weg. In een mail gaf het management tien redenen om het kerstfeestje bij te wonen, waarbij de tien een verwijzing naar de bonus van tien miljoen was.

Volledig scherm Enorme blijheid na het openen van de ‘envelop met inhoud’. © St. Johns Properties

‘Investering in onze werknemers’

Naast de speciale kerstbonus krijgt iedereen ook nog zijn jaarlijkse vakantiebonus én een gedeelde nieuwjaarsbonus. ,,We zijn een conservatief bedrijf in de zin dat we veel reserves hebben, maar we vonden echt dat dit de beste manier was om deze 10 miljoen dollar te spenderen’’, zegt Maykrantz. ,,Het is namelijk een investering in onze werknemers.’’

Het bedrijf hoopt nu natuurlijk wel dat niemand plots vervroegd met pensioen wil na de verrassingsbonus. Maar het tegendeel lijkt te gebeuren: ,,Iemand vertelde me dat hij oorspronkelijk van plan was om over acht jaar met pensioen te gaan. Maar nu wil hij blijven tot we ons volgende doel behaald hebben: binnen 15 jaar willen we ons portfolio verdubbelen tot 40 miljoen vierkante meter.’’

Wie nu ook bij het St. John Properties wil werken, mag zich zeker kandidaat stellen, aldus Maykrantz. ,,We zijn een groeiend bedrijf en we zijn altijd op zoek naar topmensen. Daar zijn we trots op.’’

Volledig scherm Larry Maykrantz kondigt de bonussen aan. © St. Johns Properties