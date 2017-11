Werknemers gamen zich fit

Er is een wereld te winnen in het voorkomen dat werknemers ziek worden, zo stelt bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven-Pasmooij van het Erasmus MC. ,,Wie fysiek en mentaal fit is, vergroot de kans dat hij of zij inzetbaar blijft tot het pensioen."

Zo voorkom je niet alleen dat mensen eerder afscheid moeten nemen van hun werk, maar ook dat ze tegen het einde op hun tenen moeten lopen om het vol te houden. ,,Werknemers ‘happy at work’ houden, dat willen we graag bereiken.’’

Snufjes

Voor haar promotieonderzoek testte Kouwenhoven-Pasmooij de effecten van een nieuw leefstijlprogramma met digitale snufjes. Vijftig medewerkers van het eigen Erasmus MC, de Nationale Politie en Defensie gingen hiervoor zes maanden aan de slag om zich een gezondere leefstijl aan te meten. Hierbij werd gebruik gemaakt van ‘eHealth’-technieken: de deelnemers hadden toegang tot een virtuele omgeving waarmee ze met elkaar konden communiceren en een game spelen.

Van gamen zelf word je niet snel fitter. Maar: de deelnemers kregen een bewegingsmeter die hun activiteiten in de echte wereld registreerde en er punten voor berekende. Door te bewegen, konden ze punten sparen die ze konden gebruiken in het spel. ,,De deelnemers speelden tegen elkaar in teams. Het waren allemaal volwassen mensen, maar ze werden heel fanatiek en spoorden elkaar aan om toch nog die laatste punten te pakken. Zo’n spel laat zien dat werken aan je leefstijl ook leuk kan zijn.’’

Dat had een groot effect op de motivatie van de deelnemers. ,,We zagen dat ze actiever werden dan de bewegingsnorm eigenlijk voorschrijft.’’

Volledig scherm Hoeveel de deelnemers bewegen, wordt verwerkt in een online spel. © Erasmus MC/T. Kouwenhoven

Focus

Ook toen het spel was afgelopen, gingen de deelnemers door. ,,Wat we normaal zien bij eHealth-cursussen, is dat het effect op den duur afneemt. De focus verslapt. Hier was dat niet het geval. Mensen bewogen na twaalf maanden nog steeds en hielden bovendien nog steeds contact met de andere deelnemers. Met elkaars steun hielden ze hun nieuwe levenswijze beter vol.’’



Kouwenhoven-Pasmooij onderzocht de effecten van het leefstijlprogramma met en zonder professionele coaching. De kracht bleek te zitten in de combinatie. Het digitale programma had meer effect als er ook face-to-facecontact was met een professionele begeleider.



Een hoger percentage deelnemers leefde na het traject met coaching gezonder. Ook waren ze meer afgevallen dan degenen die alleen het virtuele programma volgden. ,,Ik had van tevoren verwacht dat het dragen van een bewegingsmeter een groot effect zou hebben, maar dat bleek mee te vallen. Vooral de sociale elementen in het programma bleken een krachtig motivatiemiddel.’’

,,Als mensen meedoen, willen we dat ze het volhouden. Wat ook belangrijk was voor een geslaagd resultaat, is dat het programma op maat te maken is naar de wensen en behoeftes van de deelnemer. Bij het bewegen bijvoorbeeld mochten ze kiezen hoe ze dat wilden invullen. De een gaat graag naar de sportschool, maar ze mogen ook zwemmen of fietsen. En de trap nemen in plaats van de lift is ook beweging.’’