Werknemers thuiszorg mogen na 45 dienstjaren met pensioen

Personeel in de thuiszorg heeft een primeur. In hun nieuwe cao is vastgelegd dat zij na 45 werkjaren mogen stoppen met werken. Ook krijgen werknemers een loonsverhoging en, net als hun collega's in de gehandicaptenzorg, het recht om niet benaderd te worden door hun werkgever buiten werktijd.

Vakbonden en werkgevers in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) zijn vandaag tot een overeenkomst gekomen over een nieuwe cao die geldt voor de hele sector, waar 400.000 Nederlanders werkzaam in zijn.

Voor het eerst krijgen werknemers in Nederland het recht om te stoppen met werken na 45 werkzame jaren. In de cao is ook opgenomen dat medewerkers de mogelijkheid moeten krijgen om minder uren te werken en meer zeggenschap te krijgen over hun eigen loopbaan.

Groter contract

De nieuwe cao zal thuiszorgwerknemers bovendien meer bestaanszekerheid bieden, stelt het FNV op haar website. Een maatregel die daarbij zal helpen is dat werkgevers medewerkers die structureel meer uren hebben gewerkt jaarlijks een groter contract moeten aanbieden.

De doelstelling van de cao-partijen is te zorgen voor 90 procent vaste contracten in de sector. ,,Hiermee komt een einde aan de doorgeslagen flexibilisering van arbeid binnen de VVT’’, zegt Minke Jansma, onderhandelaar FNV Zorg en Welzijn.

Onbereikbaarheid

Werknemers in de gehandicaptenzorg hadden eerder al de primeur met het recht op onbereikbaarheid, dat in hun cao was opgenomen. Als hun werkgever ze lastigvalt met mailtjes of telefoontjes als zij vrij zijn, hoeven zij niet te reageren. Dit recht is ook opgenomen in de nieuwe cao voor de thuiszorg.

De partijen hebben verder overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor werknemers in de sector. Per 1 juni 2020 gaan de lonen met 3,5 procent omhoog, met 3 procent een jaar later en er komt een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93 procent in 2019. Dit betekent een totale loonstijging van 7,43 procent in twee jaar.

De cao-afspraken zijn nog wel onder voorbehoud. Alle cao-partijen moeten het resultaat nog voorleggen aan hun achterban.

