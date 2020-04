Werknemers zitten steeds langer achter een beeldscherm, velen zelfs meer dan zes uur per dag

Bijna vier op de tien werkende mensen kijkt meer dan zes uur per dag naar een beeldscherm. Vooral hoogopgeleide werknemers zijn niet van het scherm weg te slaan: bijna 5,5 uur per werkdag. Gemiddeld kijken werknemers zo’n 4 uur per dag naar een scherm.

Dit blijkt uit de Nationale Enquete arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS. Het onderzoek werd in 2019 uitgevoerd onder ruim 58.000 werknemers. ,,We zien al jarenlang dat het beeldschermwerk steeds een beetje toeneemt”, zegt TNO-onderzoeker Wendela Hooftman. Ter vergelijking: vijftien jaar geleden werkte 31 procent meer dan 6 uur per dag met een beeldscherm. ,,We zijn ongemerkt meer gaan digitaliseren. We hebben ook meer mogelijkheden gekregen, denk ook aan de smartphone. Dat is ook een scherm.”

Vorig jaar werkte 83 procent van de werknemers in elk geval een deel van de werkdag met een beeldscherm. In 2005 was dit 77 procent. ,,We zien dat niet alleen het aantal beeldschermwerkers toeneemt, maar ook het aantal uren wordt steeds een beetje meer”, aldus de onderzoeker.

Door de huidige coronacrisis zal het aantal beeldwerkers misschien nog wel verder toenemen, al is Hooftman voorzichtig met voorspellingen. ,,Werknemers die al veel beeldschermwerk deden, zullen dat nog steeds doen, maar nu vanuit huis. Daarnaast zijn er mensen - zoals in het onderwijs - die minder met schermen werkten, maar dat nu wel doen. Misschien raken we er daardoor nog wat meer aan gewend.”

Bewust

Uit onderzoek blijkt dat als je meer dan zes uur per dag achter een beeldscherm zit, je sneller lichamelijke klachten krijgt. Voor vrouwen ligt dat aantal uren zelfs nog iets lager, aldus Hooftman, die iedereen aanraadt om - juist nu - te zorgen dat je op een goede manier achter je bureau zit. ,,Normaal gesproken ga je naar een vergadering, kijk je even om je heen en maak je een praatje voordat je weer achter je beeldscherm gaat zitten. Nu zitten we met één muisklik in een vergadering, de afwisseling tussendoor dreigen we kwijt te raken.”