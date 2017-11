Wie mag de IT’er aan een baan helpen?

Het platform Tweakers Elect is nu bijna een jaar online, negen mensen werden gedurende die periode geplaatst bij een nieuwe werkgever. Is dat niet een beetje weinig? Van Ooijen vindt van niet: ,,We zijn het product nog volop aan het verbeteren. Volgend jaar mikken we op een groei naar vijf plaatsingen per maand.'' Dat is ook wel nodig. Tweakers Elect krijgt pas betaald bij een succesvolle plaatsing.

Jeroen van der Geer (29) is in ieder geval blij met het nieuwe platform. Sinds deze zomer werkt hij bij Mollie Payments. ,,Ik was eigenlijk niet echt op zoek naar iets nieuws'', zegt hij. ,,Daarom vond ik Tweakers Elect zo handig. Je krijgt alleen berichten van bedrijven die voldoen aan je profiel. Zo wilde ik per se een werkgever van wie ik nieuwe programmeertaal mocht leren.''