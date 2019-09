Wil je een vriend helpen die een burn-out heeft? ‘Geef zo min mogelijk advies’

Schrikba­rend veel laaggelet­ter­den in schoonmaak­bran­che, bouw en industrie

14 september Een groot deel van de medewerkers in de schoonmaakbranche, bouw en industrie is laaggeletterd, aldus een rapport van Stichting Lezen & Schrijven. Hoe groot is het probleem precies en wat kun je er als bedrijf aan doen?