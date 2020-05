Wil je ontslag nemen na een werkconflict? ‘Wees je bewust van de gevolgen’

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: Ik wil ontslag nemen na een conflict op werk. Hoe pak ik dat aan?

Vincent Jongste is arbeidsrechtsjurist en koppelt werknemers aan juristen via Ontslagtraject.nl. ,,Wat mij betreft is zelf ontslag nemen nooit een optie! Dat heeft veel nadelen.’’

,,Ontslag nemen staat iedereen vrij, maar realiseer je dat de hypotheek of huur moet worden betaald’’, beaamt Robbert Hogenelst van All about mediation. Hij is geregistreerd bij Mediatorsfederatie Nederland en gespecialiseerd in arbeidsconflicten. ,,Een mediator is een neutrale derde persoon die helpt een conflict op te lossen. Niks doen is namelijk geen optie.’’

Lees deze tips voordat je ontslag neemt:

1. Maak pas op de plaats

Jongste: ,,Kom eerst tot rust, zeker na hevige emotie. Neem tot die tijd geen ingrijpende beslissingen.’’

Hogenelst: ,,Werknemers met arbeidsconflicten zijn ook vaak ziek gemeld. Ze hebben het probleem al aangekaart maar zijn niet gehoord of gezien. Dat kan leiden tot fysieke klachten, burn-out, zelfs depressie. De emoties lopen hoog op. Als iemand ineens roept dat hij ontslag wil nemen, vraag ik altijd een-op-een: ‘Is dit wel de verstandige keuze?’.’’

2. Wees je bewust van de gevolgen

Als je zelf ontslag neemt, verlies je in principe het recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Zelfs bijstand is niet meer vanzelfsprekend, vertelt Jongste. ,,Je bent namelijk ‘verwijtbaar werkloos’, zoals dat juridisch heet. Een uitzondering is als het ontslag onvermijdelijk was. Bijvoorbeeld door pestgedrag, intimidatie of racisme op de werkvloer. Je kunt dan een sociale zekerheidszaak starten tegen UWV, de uitkeringsinstantie, maar je moet het gedrag wel aantonen. Was het tussen de regels door, dan wordt het lastig.’’

3. Schakel een mediator in

Jongste: ,,Probeer een mediationgesprek, zonder juristen. Zij zitten in een gesprek voor hun eigen cliënt en bekijken de situatie klinisch.’’

Hogenelst: ,,Kies een registermediator die ervaring heeft met arbeidsconflicten. Er spelen namelijk verschillende juridische kwesties. Een registermediator is altijd neutraal en heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst. Twijfel je? Vraag of hij of zij eerder voor de organisatie heeft gewerkt.’’

Quote Een registerme­di­a­tor is altijd neutraal en heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst. Twijfel je? Vraag of hij of zij eerder voor de organisa­tie heeft gewerkt Robbert Hogenelst

Soms blijven mensen na bemiddeling toch bij een organisatie, bijvoorbeeld op een andere afdeling. In andere gevallen komen ze samen met de werkgever tot een beëindigingsovereenkomst. Of ze starten alsnog een rechtszaak. ,,Maar de wachtlijsten bij de rechtbank zijn lang door corona’’, vertelt Hogenelst.

4. Toch ontslag nemen? Volg de regels

Jongste: ,,Ontslag is ‘vormvrij’ in Nederland, het mag zelfs mondeling. Digitaal of op papier is verstandiger. En zomaar wegblijven, dat kan niet. Hou je aan de opzegtermijn, anders kan de werkgever een schadevergoeding eisen omdat hij bijvoorbeeld een dure uitzendkracht moet inhuren.’’

5. Kom tot een overeenkomst

Jongste: ,,In een beëindigingsovereenkomst kun je bijvoorbeeld samen regelen dat de WW-uitkering meteen na vertrek ingaat. Ook kun je afspraken maken over een vergoeding. Het is een win-winsituatie. Let op: in de aanhef moet staan dat de overeenkomst op initiatief van de werkgever is. Op die manier stel je je WW-rechten zoveel mogelijk veilig.’’

6. Herstel de relatie

Hogenelst: ,,Ook als je weggaat is dit belangrijk. Vaak blijf je in hetzelfde vakgebied of dezelfde regio werken. Sluit het conflict daarom respectvol en zonder wrok af.’’