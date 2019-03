Yes! Het is maandag, we mogen weer!

Het is weer maandag, en dat betekent voor veel mensen dat ze wel wat extra geluk kunnen gebruiken. Als jij zo iemand bent die blij is dat het weekend voorbij is en op maandag fluitend naar het werk vertrekt, heb jij de tips in deze column niet nodig. Goed voor jou! Maar als jij net als veel mensen regelmatig enige vorm van maandag-blues ervaart, heb je hier misschien wel iets aan.

Ogen dicht

Doe na het lezen van deze alinea (niet valsspelen!) je ogen eens dicht, en denk aan drie dingen die vandaag al vervelend waren. Je moest staan in de trein, en de flapdrol naast je (die wel een zitplaats had) was hardop aan het bellen met kantoor. Je moest voor de zoveelste keer achter iemand aan mailen die iets niet had gedaan. Je kantoorgenoot liet zijn stinkende fietskleding uithangen op kantoor, zodat je momenteel werkt in een zweetlucht. Vul aan met je eigen ervaringen.

Dan de tegenovergestelde opdracht. Doe na het lezen van déze alinea je ogen eens dicht en denk aan drie dingen die vandaag fijn, mooi of leuk waren. Misschien heeft je geliefde een kop koffie voor je gezet zonder dat je er om hoefde te vragen. Je liep vanochtend naar kantoor in de prille lentezon. In de file kreeg je een stralende glimlach van iemand in de auto naast je.

Welke van deze twee opdrachten ging makkelijker? Lukte het sneller om drie voorbeelden te verzinnen in de onprettige, of in de prettige versie?

Duizenden dingen

Je geluksgevoel heeft over het algemeen minder te maken met wat er gebeurt, en meer met hoe je dénkt over wat er gebeurt. Dit is maar goed ook, want je hebt vaak meer invloed over wat er ín je hoofd gebeurt dan erbuiten. Elke dag gebeuren er duizenden grote en kleine dingen, waarvan een deel positief is en een deel negatief. Wat springt bij jou het meest in het oog? Wat blijft het meest hangen? Datgene waar je het meeste aandacht aan besteedt, groeit.

Niet gek dus dat het binnen de gelukspsychologie tegenwoordig populair is om bezig te zijn met dankbaarheid. Dankbaar zijn voor iets of iemand, is zo ongeveer de meest positieve emotie die we als mens kunnen ervaren. Door aan het begin of aan het einde van je dag de vraag te stellen: ‘waar ben ik dankbaar voor?’ kun jij je gedachten richten op het positieve. En daar word je simpelweg gelukkiger van. We zijn namelijk zelf de baas over onze gedachten. En daar mogen we dankbaar voor zijn.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

