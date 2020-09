Zichtbaarder worden op je werk? Zo doe je dat zonder opscheppen

Hetzelfde werk voor minder loon: zzp’ers kregen duizenden euro’s minder dan vaste collega’s

28 september Hetzelfde werk doen als een vaste kracht maar dan voor minder geld: dat is voor veel zzp’ers in Nederland aan de orde van de dag. Werknemers van elf regionale omroepen, die volgens berekeningen van FNV via payroll- en zzp-constructies duizenden euro’s misliepen, worden nu alsnog gecompenseerd. Vandaag gaat de vakbond aan tafel met de Regionale Publieke Omroep om te praten over eerlijke tarieven voor omroep-zzp’ers.