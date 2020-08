Zij begonnen een vacaturebank voor anoniem solliciteren: ‘Tegen bewuste én onbewuste discriminatie’

Diversiteit op de werkvloer is nog steeds niet de standaard. Daar mag weleens verandering in komen, vinden Roos Aduagyei (24) en Nica Renoult (32). De twee lanceerden deze week een vacaturebank, Tackle, die anoniem solliciteren makkelijker maakt.

Begin deze week ging de site Tackle live. De vacaturebank moet anoniem solliciteren zowel voor werkgevers als werknemers makkelijker maken En dat is hard nodig, zegt een van de oprichters Roos Aduagyei (24). Onlangs liet nieuw onderzoek nog zien dat meer dan de helft van de Nederlanders weleens is gediscrimineerd in het sollicitatieproces. ,,Discriminatie op de werkvloer komt nog steeds veel voor. Daarom bedachten wij een manier om bewuste of onbewuste discriminatie op basis van naam, geslacht, leeftijd of nationaliteit te tackelen.”

Sollicitanten kunnen op Tackle via een speciaal sollicitatieformulier reageren op de vacatures. De sollicitatie wordt vervolgens door Tackle geanonimiseerd. ,,Wij filteren naam, geslacht en nationaliteit eruit. De kandidaat wordt daarna aangeduid met een kleurcode, bijvoorbeeld ‘Magenta’. Dat is om iemand toch nog wel een naam te kunnen geven en zodat wij daarna nog weten over welke kandidaat het gaat.” Vervolgens wordt de sollicitatie naar de werkgever gestuurd. ,,Die laat horen welke kandidaten hen interessant lijken en wij plannen het gesprek in.”

De twee oprichters zijn druk op zoek naar meer bedrijven die hun vacatures zo willen delen. ,,Nu hebben we nog voornamelijk stages op de site staan. Maar die zijn ook heel belangrijk, daar begint immers iemands carrière.’’



Quote Wij filteren naam, geslacht en nationali­teit eruit. De kandidaat wordt daarna aangeduid met een kleurcode, bijvoor­beeld ‘Magenta’

Spannend

Anoniem solliciteren komt soms ook vanuit bedrijven zelf. Zo moedigt Seepje, maker van natuurlijke zeep en wasmiddel, sollicitanten aan om anoniem te reageren. Een goede ontwikkeling, vinden Aduagyei en Renoult. ,,Maar wat er dan vaak gebeurt is dat een paar kandidaten het wel doen en anderen weer niet. Dan verloopt het sollicitatieproces alsnog niet eerlijk”

Veel werkgever vinden het spannend om iemand uit te nodigen voor een gesprek als de sollicitatie anoniem verloopt. Een gemiste kans, zegt Aduagyei. ,,Een divers team zorgt voor meer creativiteit en meer begrip voor andere achtergronden. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met meer diversiteit in het personeelsbestand meer geld verdienen. Maar verandering is altijd moeilijk, ook voor werkgevers.” Met Tackle hopen de twee oprichters deze drempel voor bedrijven te verlagen. Ook wordt het sollicitanten makkelijker gemaakt om anoniem te solliciteren. ,,Een sollicitant moet normaal gesproken veel werk steken in het anonimiseren van de sollicitatie. Wij doen dat nu voor hen.”

Quote Een divers team zorgt voor meer creativi­teit en meer begrip voor andere achtergron­den

Branche

Aduagyei heeft zelf gelukkig nooit te maken gehad met discriminatie bij het zoeken naar een baan. ,,Maar dat komt misschien ook wel door de sector waarin ik werkte. Ik heb lang in een urban nachtclub gewerkt. Die scene is erg divers.” In haar directe omgeving kunnen mensen helaas genoeg voorbeelden geven van discriminatie op de arbeidsmarkt. ,,Mijn broertje heeft het vaak meegemaakt. Dat is zo jammer en je kunt er zelf zo weinig aan doen.”

Tackle is door de oprichters bedoeld als stap in de goede richting. ,,We weten ook wel dat wij geen wonderen kunnen verrichten. Maar we hopen in ieder geval dat meer ogen worden geopend voor het probleem.”

Door onbewuste vooroordelen en stereotypes discrimineren we soms zonder daar erg in te hebben, weet sociaal psycholoog Daniël Wigboldus: