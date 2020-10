Zingende tuinman en klussende dj: artiesten kiezen massaal voor omscholing

Corona liet de kwetsbaarheid van het vak zien; geen podium is geen inkomen. Maar wat kan je nu met dat papiertje van het conservatorium? Waar kun je heen met al die dj-ervaring? Hoe goed je ook op het podium bent, het biedt niet heel veel fundament voor een nieuwe baan. Omscholen, is dan ook het antwoord voor veel artiesten, blijkt uit de signalen die bij het coronaloket van Kunstloc Brabant binnenkomen.

Zorgen over de toekomst

Hoe anders ziet z’n leven er nu uit. ,,Maar ik weiger om te geloven dat de hele sector om gaat vallen. Ik wil het niet geloven.” En toch duikt Gijsbertsen straks de hoveniersboeken weer in, want zolang de klussen voor de tenor achterwege blijven, zijn groene vingers voor de klassiek zanger toch nog best een prima optie.

Toch stond zingen niet altijd centraal in z’n leven. Pas op de middelbare school kwam hij achter die passie. ,,Een vriend van me wilde meedoen aan de musical. Hij wilde niet alleen. Ik vond het allemaal maar stom.” Toch deed Gijsbertsen het en zijn liefde voor zingen was geboren. ,,Ik vond het heerlijk.”

Zijn agent had voorheen geen moeite met het vinden van werk voor Gijsbertsen. De tenor won namelijk twee jaar geleden de Nederlandse Muziekprijs: de hoogste onderscheiding voor een klassiek musicus. En ook in het buitenland gingen de zaken goed. Concerten, festivals en opera’s. Gijsbertsen was erbij.

Hovenier werd zijn plan B. Met grote kans van slagen, want wie wil er nu niet een zingende tuinman? Toch kwam Gijsbertsen erachter dat zodra er ook maar een klein zangklusje voorbij kwam, de schoffel meteen aan de kant werd gezet. Echt vlotten met de studie wil het dan ook niet, want een paar weken terug druppelden de opdrachten, gelukkig, weer binnen. Een masterclass in Duitsland en een voorstelling (via livestream dan wel) bij Opera Zuid. ,,Maar alle andere concerten en klussen die gepland stonden, verdwijnen nu weer uit m’n agenda.”

Gijsbertsen genoot al jaren van zijn grote tuin in Helvoirt. Dat kleine stukje groen in Amsterdam deed vroeger niet veel voor hem, maar van de huidige tweehonderd vierkante meter in Brabant ging zijn hart toch sneller te kloppen. Tuinieren werd een serieuze hobby. ,,Toch mooi om te weten hoe je een bepaalde plant moet snoeien om zoveel mogelijk bloemen te krijgen het jaar daarna.” Gijsbertsen leerde het zichzelf aan, maar corona maakte van hem een serieuzere leerling.

Maar wát dan? Als je van je hobby je werk hebt gemaakt, denk je niet vaak na over een ‘switch’. En heel goed kunnen zingen is nou niet echt een vaardigheid waar je ontzettend veel kanten mee op kan. Omscholen werd dus het plan.

De 37-jarige Gijsbertsen moest op zoek naar een plan B. Niet omdat hij na al die maanden financieel aan de grond zit - in betere tijden had hij flink gespaard - , maar juist omdat hij nu wel érg veel vrije tijd had. ,,Ik moest vooral iets vinden om dat grote zwarte gat te vullen.”

DJ met eigen klusbedrijf: ‘Ik heb monden te voeden’

Toen hij als veelgevraagd dj van de één op de andere dag zonder werk kwam te zitten, ging er bij Maurice Otten indrukwekkend snel een knop om. ,,Ik heb een gezin, voel me verantwoordelijk. Ik heb monden te voeden.” Nu runt hij een klusbedrijf.

Volledig scherm Dj Maus (Maurice Otten) in z'n klusbus © Dolph Cantrijn

Werkdag begint waar hij voorheen eindigde

Soms zit hij om 06.00 uur ‘s ochtends in zijn bus, op weg naar een klus. Dan realiseert hij zich dat zijn werk er in zijn ‘vorige leven’ als dj nu op zou zitten. Op dit tijdstip zou Maurice Otten (41) naar huis rijden, in zijn mooie nieuwe auto. Moe, maar voldaan van wéér een feest met blije mensen.

Nu rijdt hij in een witte bestelbus. ‘Afgetrapt’, zoals de Dongenaar zelf zegt. Want geld voor een nieuwer exemplaar was er niet. De dj-klussen, die zich driekwart jaar geleden nog aaneenregen, zijn ingeruild voor klussen in de klassieke zin van het woord. Badkamers renoveren, kledingkasten maken, laminaat leggen, schuttingen zetten. Maurice Otten - als dj een allrounder- gaat ook als klusjesman voor het brede spectrum.

Rottig en hoopvol tegelijk

Het verhaal van de klussende dj is rottig en hoopvol tegelijk. Op de fauteuil in zijn zelf verbouwde woonkamer in Dongen zit géén neerslachtige veertiger. Al was dat nog zo begrijpelijk geweest. Otten had het mooi voor elkaar, zoals je dat noemt. Een leuk huis, een mooi gezin en een baan waar menigeen van droomt. Als ‘DJ Maus’, al 26 jaar in het vak, bevond hij zich in het ‘hogere segment’. Grote feesten, in binnen- en buitenland, leverden hem prima gages op, waarvan het gezin leuk kon leven.

,,Dat viel letterlijk van de één op de andere dag weg.” In maart ging door alle feesten een streep. ,,Mijn voorgevoel was meteen dat dit lang gaat duren. De evenementenbranche komt in een situatie als deze als eerste in de problemen, maar start ook als laatste weer op. Feesten voor 5000 man? Die komen er pas weer als er een vaccin is, denk ik. En als het zover is, zijn er veel minder feesten dan deejays die willen draaien. Zo lang ga ik het niet trekken.”

Dj-sets als eerste verkocht

Ergens in maart dus al, zocht Otten naar een plan B. Het was vermoedelijk verantwoordelijkheidsgevoel dat hem snel in de actie-stand duwde. ,,Als ik geen gezin had gehad, was het waarschijnlijk anders geweest. Nu heb ik monden te voeden. Mijn vriendin werkt, maar verdient niet genoeg om het huis en de rekeningen te kunnen betalen.” Veel tijd werd het gezin bovendien niet gegund. De bank hing al snel aan de lijn om het over de hypotheekachterstand te hebben. Als eerste verkocht Otten nota bene zijn dj-sets. De auto die hij nog maar net gekocht had, werd ook te koop aangeboden, maar daarop bleek té veel afgeschreven te moeten worden.

Sushi bezorgen

De dj ging sushi bezorgen, voor het bedrijf van een vriend, en overwoog een baan als productiemedewerker of hovenier. Maar zou hij daar gelukkig van worden? ,,Ik moet iets maken, iets creëren. Op Facebook plaatste ik een oproepje, of mensen nog klussen hadden. Dat leverde veel reacties op.”

Niet veel later volgde de professionaliseringsslag: er kwam een bus, er kwam meer gereedschap, er kwam een website. En er kwamen gelukkig klanten. Otten nam een risico, onderschrijft hij. De kosten gingen voor de baten uit. ,,Maar het was een ingecalculeerd risico.” De Dongenaar weet wat hij kan. Als klanten tevreden zijn, komen ze terug en vertellen ze het door. ,,Ik ben nu al aan het plannen voor december, januari.”