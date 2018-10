Zo gebruik je de wintertijd om productiever te worden

De wissel naar wintertijd dit weekend is een slim moment om te proberen eerder op te staan zegt, zo zegt ook Jelle Hermus van lifestyleplatform soChicken en auteur van het boek Steeds leuker: de korte route naar een leuker leven. ,,Als je je schema van de zomertijd aanhoudt, verandert er voor je ritme eigenlijk niets. Doordat de klok een uur teruggaat is het om 7 uur voor je lichaam nog 8 uur. Je staat voor je gevoel niet eerder op.’’

Het grootste voordeel van een vroege start? ‘s Ochtends heb je tijd zonder afleiding. ,,Anderen in huis slapen nog of hebben hun eigen ochtendroutine, dus je kan je goed focussen op iets wat je zelf belangrijk vindt. Ikzelf gebruik de ochtenden graag om mijn schrijfwerk te doen: een nieuwe blogpost of een hoofdstuk van een boek waaraan ik werk. Na een kop koffie ben ik lekker fris en krijg ik veel gedaan.’’

Hermus is niet heel strikt in zijn ochtendregime. ,,Ik vind uitslapen ook lekker, maar in een drukke periode sta ik wel eerder op. Nu komt de kerstperiode er bijvoorbeeld aan. Ik heb die liever vrij dus dan begin ik 's ochtends vroeger.’’

Sociaal leven

Hoeveel uur eerder moet je opstaan om een productieve ochtend te hebben? Menig CEO begint de dag al om vijf uur 's ochtends. Bij acteur Mark Wahlberg gaat de wekker zelfs al om half drie. ,,Dat is een keuze die je zelf moet maken. Ik heb ongeveer zeven uur slaap nodig en wil ook nog een sociaal leven hebben, dus ik wil niet heel vroeg naar bed. Ik ben atypisch omdat ik vanuit huis werk en geen reistijd heb, dus voor mij is kwart voor zeven vroeg genoeg. Kijk wat voor jou praktisch is.’’

Maar hoe haal je jezelf over om op te staan als de wekker gaat en toch niet lekker te blijven liggen? ,,Waar je die extra tijd ook voor wil gebruiken, je moet zorgen dat het je motiveert om op te staan. Je moet blij worden van de activiteit zelf of de resultaten van je werk moeten je blij maken. Als ik 's ochtends al een belangrijke taak afrond, geeft me dat de rest van de dag rust.’’

Als je begint met vroeg opstaan, is het verstandig om niet meteen te beginnen met een lastige werktaak. ,,Je lichaam moet waarschijnlijk nog wennen, je bent nog moe en dan is het misschien te veel gevraagd. Als je een heel vast slaapritme hebt, zoals ik, kan het wel een week of twee duren voor je eraan aangepast bent. Begin daarom met iets wat je echt leuk vindt om te doen maar wat niet per se hoeft. Sla bijvoorbeeld dat boek open dat je nog wil lezen maar waar je niet aan toekomt.’’

Voor wie maar al te graag op snooze drukt, kan het helpen de wekker te verplaatsen. ,,Zet hem ergens neer in de kamer waar je ernaartoe moet lopen om hem uit te zetten. Als je eenmaal verticaal bent, is het makkelijker want dan ben je toch al opgestaan.’’

Persoonlijke groei

Moet je er niet aan denken om first thing in the morning al aan je werk zitten? Volgens Hermus kan je dat extra uurtje ook gebruiken voor je persoonlijke groei. Richt je op dingen die je je voorneemt om te doen, maar waar altijd iets tussen komt. ,,Kijk niet meteen op je smartphone als je wakker wordt, maar mediteer, schrijf in je dagboek of ga sporten. Buiten een rondje hardlopen bijvoorbeeld. Door die frisse lucht word je echt goed wakker. Je kan ook aan je eigen ontwikkeling werken door die tijd te gebruiken voor een thuisstudie of om een nieuwe taal te leren.’’

Dan nog een praktische tip voor een vroege ochtend. Zet niet eenmaal, maar twee keer de wekker. ,,Kijk hoeveel slaap je nodig hebt en zet ook 's avonds een wekker om je te waarschuwen naar bed te gaan. Op het tijdstip dat je je klaar moet gaan maken, niet op het tijdstip dat je eigenlijk al in bed had moeten liggen.’’

Lastig als je voor het slapengaan liever nog een aflevering op Netflix erbij pakt. ,,Natuurlijk is 's avonds Netflix, tv of YouTube kijken leuk, maar bedenk je dit: door eerder op te staan en vroeger te gaan slapen win je een uur extra. Of je nou vijf of vier uur naar een scherm zit te kijken maakt niet zoveel uit, maar in een extra uur 's ochtends kan je echt veel gedaan krijgen.’’

Roel Maalderink vroeg voorbijgangers op straat naar de wintertijd. Gaat de klok nu vooruit of achteruit? Dat blijkt soms lastiger dan het is.....