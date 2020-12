Zo maak je van 2021 een goed werkjaar: ‘Van ellende kun je ook groeien’

De economie krimpt, de werkloosheid stijgt en we werken allemaal massaal thuis. De uitbraak van de coronacrisis heeft een flinke impact op ons leven. Drie auteurs van de best gelezen managementboeken blikken terug op dit heftige jaar én geven hun tips voor 2021.

Ieder jaar komt Managementboek.nl met de top 25 van de best verkochte managementboeken van Nederland. Op één na zijn dat deze keer allemaal boeken van Nederlandse auteurs.

‘Kom nu al in actie, zelfs als je denkt dat het weinig oplevert’

Jos Burgers is auteur van Wacht niet op de wind, ga roeien!, het best verkochte managementboek van 2020

,,Hopen is een slechte strategie’’, vindt Burgers. Dit jaar is niet makkelijk geweest voor veel ondernemers. We hopen dus op betere tijden, op het vaccin om een einde te maken aan de pandemie, een aantrekkende economie. ,,Maar hoop betekent ook dat we wachten. Totdat de omstandigheden verbeteren of totdat de wind weer aantrekt.’’ Voorlopig tevergeefs, verwacht de auteur. Want de omstandigheden zullen ook komend jaar nog zwaar zijn. ,,Veel bedrijven zijn dit jaar financieel geholpen. Volgend jaar zal de recessie pas echt uitbreken.’’ Afwachten heeft dus geen zin. ,,Kom nu al in actie, zelfs als je denkt dat het weinig oplevert.’’

In beweging blijven

Als voorbeeld noemt Burgers een restaurant. Tijdens de eerste lockdown werd een afhaalservice opgericht. ,,Maar omdat die nauwelijks geld opleverde, is de eigenaar daar tijdens de tweede lockdown mee gestopt.’’ Zonde, vindt Burgers want al brengt het afhalen weinig geld op, het zorgt wel voor nieuwe klanten. ,,Je blijft in beeld én in beweging en dat geeft je een voordeel als je daarna weer open kan.’’ Bezig blijven is sowieso belangrijk voor je ‘mindset’. ,,Wekenlang afwachten tot de omstandigheden ooit weer beter worden, kan zorgen voor depressieve klachten of een burn-out.’’ Blijf actief, werk aan je netwerk en wees zichtbaar, vat hij de tips voor komend jaar samen.

In goede tijden is het bovendien belangrijk om een stevige band op te bouwen met je klanten, zegt Burgers. ,,Wees er voor ze als ze jou nodig hebben. Andersom zijn ze er dan ook voor jou.’’ Bijvoorbeeld een kapsalon die financieel in de problemen komt door de pandemie. ,,Als je een trouwe klantenkring hebt, kan je vaste klanten bellen met de vraag of ze een aantal behandelingen vooruit willen betalen om jou uit de brand te helpen.’’

‘Hoe meer zintuigen gebruikt worden bij de communicatie, hoe echter het voelt’

Robin Stevens is auteur van Verbinding zonder wifi

Stevens bedacht de titel van zijn bestseller Verbinding zonder wifi voor het uitbreken van de coronacrisis. De afgelopen tien maanden vond het contact juist vaker online plaats. ,,En wat ik merk en hoor, is dat dat het lastiger maakt om écht contact te maken.’’ Vooral via een e-mail of appberichtje is het moeilijk voor de zender en de ontvanger om met elkaar in verbinding te komen. Telefoneren en videobellen zijn betere alternatieven. ,,Hoe meer zintuigen gebruikt worden bij de communicatie, hoe echter het voelt en hoe beter het contact.’’ Dat echte contact is belangrijk, benadrukt Stevens. ,,Het zorgt ervoor dat je ontspant en jezelf bent.’’

Maar hoe voel je die verbinding als we allemaal op ons eigen zolderkamertje online vergaderen? ,,Neem er de tijd voor'', adviseert de auteur. ,,Stel vragen, toon interesse en luister naar het antwoord.'' In zakelijke gesprekken is het dan ook onverstandig om alleen maar over zakelijke onderwerpen te spreken. Stevens: ,,Zeg iets aardigs. Vraag hoe het gaat. Dat maakt het gesprek leuk. Als je alleen je zakelijke checklist afwerkt, is dat niet prettig.'' Bij een Zoom-meeting is daar niet altijd tijd voor. Dan is het handig vooraf even alle deelnemers kort te bellen. ,,Even vragen hoe het gaat. Wat iemand verwacht van de vergadering.''



Stevens heeft ook nog een persoonlijke tip: stuur de mensen die je belangrijk vindt eind dit jaar een persoonlijk kaartje of een attentie. ,,Daarmee compenseer je de gemiste fysieke contacten en laat je zien dat je iemand waardeert. Ik heb dit zelf ook gedaan bij een aantal vrienden en zakenrelaties en kreeg daar verrassend leuke reacties op. Het is fijn om zo toch even die verbinding te voelen.’’

‘Over vervelende gebeurtenissen heen komen is hard werken’

Anja Jongkind en Greet Vonk schreven PostTraumatische Groei, sterker door ellende

Het managementboek van Jongkind en Vonk kwam uit op de dag dat de eerste lockdown werd afgekondigd. Toepasselijk, want hun boek gaat over de mogelijkheid om te groeien na het doormaken van ellende. Die ellende was er dit jaar volop. Werknemers verloren hun baan, mensen kregen te maken met een groot verlies of het herstel van een ernstige ziekte. Maar hoe kom je daar sterker uit?

Perspectief

Allereerst moet je ellende niet bagatelliseren, benadrukken beiden. ,,Het blijft natuurlijk ellendig om ellende door te maken’’, zegt Vonk. Toch is er perspectief. Want het is niet alleen mogelijk om te herstellen, maar ook om te groeien door het doormaken van vervelende gebeurtenissen. Hoe doe je dat? Vonk: ,,Er bestaat helaas geen foefje. Het is hard werken.’’

Quote Als je je emoties verteerd hebt, ‘uitgeboosd’ bent, dan raakt het je steeds minder Anja Jongkind

Je moet je emoties ‘verteren’, zegt Jongkind. ,,Grondig verwerken.’’ Een beetje zoals het bekijken van een griezelfilm, legt ze uit. ,,De eerste keer schrik je van alles. De derde keer is het al een stuk minder eng en na tien keer doet het je niets meer.’’ Als je onverwachts je baan verliest, ben je eerst ook verbijsterd en boos. ,,Maar als je je emoties verteerd hebt, ‘uitgeboosd’ bent, dan raakt het je steeds minder’’, zegt Jongkind. ,,Je raakt erop uitgekeken en dan heb je het overwonnen.’’

De twee auteurs spraken voor hun boek bijvoorbeeld een geluidstechnicus die twee keer een burn-out kreeg. ,,Door de coronacrisis verloor hij ook nog zijn baan’’, zegt Jongkind. Toch zat hij geen dag zonder werk. ,,Hij switchte naar elektrotechnicus’’, zegt Vonk. ,,Zijn eerdere ervaringen hadden hem gesterkt. Daardoor kon hij dit drama snel verwerken én direct oplossen.’’

Luisteren

De auteurs hebben ook een tip voor werkgevers die te maken krijgen met werknemers die problemen hebben door corona. ,,Aandacht en belangstelling’’, zegt Jongkind. ,,Dat is het allerbelangrijkste.’’ Bekijk per werknemer hoe je hem of haar kan ondersteunen. ,,Vraag hoe het gaat. En nog belangrijker; luister.’’

