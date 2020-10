Zo werk je succesvol in de techniek: ‘Het kunstje leer je niet op school’

De organisatoren van De Slimste Handen van Nederland vinden dat werknemers uit de techniek extra aandacht verdienen. En wie weet nou beter wat een echte vakman of -vrouw maakt dan degenen die elke dag met hem of haar samenwerken? Michiel Kriele, Marcel Eenhoorn en Paul van Leeuwen werden door collega’s genomineerd in verschillende categorieën en wonnen.

‘Je moet dingen vanuit jezelf gaan leren en oppakken’



Paul van Leeuwen - technisch beheerder bij Kuijpers

Winnaar in de categorie Technisch Expert



Voor technisch beheerder Paul van Leeuwen (52) kwam de winst op een perfect moment. Hij werkt voor technisch bedrijf Kuijpers en heeft daarvoor veel te maken met farmaceutische bedrijven. Tijdens de pandemie heeft hij het dus extra druk en kon hij ‘wel even een oppepper gebruiken’. ,,Ik ben er helemaal van opgevrolijkt”, vertelt hij opgewekt. ,,Normaal zet ik zelf mensen in het zonnetje, nu overkwam mij het gewoon.’’



Paul heeft al veel verschillende soorten banen gehad, maar voelt zich uiteindelijk helemaal thuis in de techniek. ,,Ik ben duikinstructeur geweest, heb bij de marine gezeten en ik heb een eigen entertainmentbedrijf gehad”, somt Van Leeuwen op. ,,Maar ik ben op de LTS (Lagere Technische School) begonnen en toen ik na ging denken over wat ik nou echt wilde doen, kwam ik toch op de techniek uit. Een mooie bijkomstigheid is dat er in de farmaceutische hoek altijd wel werk te doen is.”



Een vakman word je volgens Paul vooral door de praktijk in te gaan, je verantwoordelijkheid te nemen en leergierig te blijven. ,,Het kunstje leer je niet op school, enkel de basisdingen”, vertelt hij. ,,Je moet dingen vanuit jezelf gaan leren en oppakken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je jouw meerwaarde aan je klanten laat zien.” Daarnaast benadrukt hij de meerwaarde die een goede sfeer en verbondenheid met je collega’s heeft op je werkzaamheden.

Paul noemt servicegericht zijn en ervoor open staan om in de praktijk te leren als belangrijke eigenschappen om het tot een echte vakman te schoppen. Daarnaast is het in zijn vakgebied heel belangrijk om te blijven leren en detailgericht te zijn. ,,Voorzichtigheid is van groot belang. Als je niet de juiste maatregelen neemt om bijvoorbeeld geen deeltjes mee te nemen naar een bepaalde ruimte, kun je zo een heel proces verpesten doordat er bijvoorbeeld medicijnen besmet worden.

‘Als je goed luistert naar de klant, kan je negen van de tien keer al diverse oplossingen aandragen’

Michiel Kriele - onderhoudsmonteur bij ENGIE Electroproject

Winnaar in de categorie Vitaal & Fit

Michiel Kriele (43) is een onderhoudsspecialist, ‘in de breedste zin van het woord’. Hij zit inmiddels al 26 jaar in het vak, waarvan 19,5 jaar bij ENGIE. ,,Alles wat je technisch tegen kunt komen, daar kan ik wel wat mee", lacht hij.

Klantgerichtheid en luisteren zijn volgens hem de aspecten die hem tot een echte vakman maken. ,,Het mooiste van mijn werk vind ik dat wanneer de klant een probleem heeft, ik het oplos en diegene mij daarna met een glimlach weer uitzwaait", licht hij toe. ,,Als je goed luistert naar de klant, kan je negen van de tien keer al diverse oplossingen aandragen. We maken dan samen een belangrijke start in het oplossen van een technisch probleem.”



Uitroepteken

Zijn nominatie heeft Michiel te danken een een initiatief dat hij specifiek voor de coronacrisis heeft opgezet. Hij wilde ervoor zorgen dat al zijn collega's de waardering krijgen die ze verdienen en bedacht daardoor de actie 'Jij bent goud waard’. ,,Dit was een bericht om aan iedereen te laten weten dat we dankbaar zijn dat we in deze periode nog steeds op enthousiasme en motivatie kunnen rekenen van de medewerkers”, vertelt de technisch service specialist. ,,Het woordje ‘bedankt’ met daarachter een uitroepteken is vaak genoeg.”

‘Je moet leergierig zijn en de juiste vragen op de juiste momenten stellen’

Marcel Eenhoorn - praktijkbegeleider bij Alliander

Winnaar in de categorie Leergierig & Ambitieus

Marcel Eenhoorn (48) werkt al 25 jaar bij Alliander/Liander /Qirion en heeft binnen het bedrijf meerdere functies bekleed, van monteur tot technicus. Openstaan voor nieuwe kansen is een belangrijke eigenschap geweest in zijn groei als vakman. ,, Als monteur ben ik begonnen en in die hoedanigheid ben ik steeds verder opgeklommen.”

Daarnaast is hij betrokken geraakt als leermeester en praktijkbegeleider bij het opleiden van jonge en nieuwe medewerkers. ,,Het was nooit mijn ambitie om daar terecht te komen, maar dat is spontaan zo gelopen en ik ben er erg blij mee. En ik ben daarom al helemaal blij verrast dat ik juist de categorie ‘Leergierig en Ambitieus’ gewonnen heb.”

Veiligheid

Op de vraag wat is er voor nodig om een goede vakman te worden kan Marcel kort zijn. ,,Je moet leergierig zijn en de juiste vragen op de juiste momenten stellen” ,zegt Marcel. ,,In ons vakgebied is handigheid en gevoel voor techniek natuurlijk wel een vereiste. Je moet je altijd van veiligheid bewust zijn en met gereedschap kunnen omgaan, de rest leer je in de praktijk. Uiteindelijk heb ik het zelf ook in de praktijk geleerd.”

In hoeverre je van tevoren affiniteit met het werk moet hebben? Volgens Marcel ben je idealiter al van jongs af aan bezig met techniek. ,,Het is wel gedeeltelijk aan te leren”, licht hij toe. ,,Maar als je in je jonge jaren niet aan het sleutelen of knutselen bent geweest en de meeste tijd aan het gamen was, dan is het lastig om handvaardigheden aan te leren.”

