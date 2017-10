Zwangere vrouwen massaal de laan uit gestuurd

Zwangere vrouwen in de uitzendbranche of met een flexibel arbeidscontract worden vaak illegaal ontslagen. In 45 dagen kwamen maar liefst 855 meldingen binnen van zwangerschapsdiscriminatie.

Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens vanavond na het openstellen van een eigen meldpunt. Bij 60 procent van de meldingen (517 stuks) ging het om tijdelijke banen, in 18 procent (154 klachten) was een uitzend- of detacheringskracht de pineut. Ook deze werknemers zijn wettelijk beschermd tegen zwangerschapsdiscriminatie: foute boel dus, volgens het College.

De meldingen zijn schrijnend: bij de helft van de meldingen werden contracten van vrouwelijke uitzendkrachten niet verlengd, en in een kwart van de gevallen werden de uitzendkrachten zelfs ontslagen. Soms op staande voet, soms vanaf de eerste dag van het zwangerschapsverlof.

Verschillen

Er blijken duidelijke verschillen te zijn in sectoren. Over eigen ondernemingen, inclusief zzp’ers, kwamen maar 14 meldingen binnen. Dat blijkt met 2 procent het laagste aantal gevallen van zwangerschapsdiscriminatie. Ook bij payrollconstructies werd relatief weinig geklaagd: 24 klachten van de 855 gingen over deze sector. Bij vaste contracten met werkgevers dienden 131 mensen een klacht in bij het College.

Quote Die jonge meiden stoppen gelijk met werken als ze een kind krijgen, dus nee, gaan we niet doen. Een manager

Bij een op de acht meldingen werd letterlijk gezegd dat de zwangerschap de reden was voor de beëindiging van het contract. Het rapport rept onder meer over een vrouw die aan de vooravond stond van een omvangrijk project, maar nadat haar vervanger de klus overnam, kon de vrouw vertrekken na haar zwangerschap. Een andere moeder werd na haar zwangerschapsverlof weggepest van de werkvloer. Een derde vrouw kreeg via een collega te horen hoe een manager weigerde zwangere mensen aan te nemen: ,,Die jonge meiden stoppen gelijk met werken als ze een kind krijgen, dus nee, gaan we niet doen.”

Ziektes