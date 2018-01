DDoS-aanval plaagt online bankieren ABN-Amro

Facebook gaat je tijdlijn helemaal anders opbouwen: dit is wat er precies verandert

12 januari Facebook zal een aantal grote veranderingen ondergaan. Het medium wil voortaan meer de nadruk leggen op 'betekenisvolle sociale interacties'. Mensen krijgen meer updates te zien van vrienden en familie, in plaats van bijvoorbeeld restaurants in de omgeving of beroemde mensen.