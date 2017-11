Elon Musk: Killer robots kunnen de mensheid vernietigen

Musk maakt zich al langer zorgen over kunstmatige intelligentie, maar noemde daar deze week voor het eerst cijfers bij. Hij schat de kans dat de nieuwe technologie veilig kan worden ingezet op slechts vijf tot tien procent. Als dergelijke technologie in de verkeerde handen valt, zou dat namelijk gevaarlijk uit kunnen pakken. Zijn waarschuwing sluit aan bij die van honderd robotica-experts, die eind augustus al waarschuwden voor de opkomst van killer robots.



Volgens de Tesla- en SpaceX-CEO is regulering dan ook van groot belang, omdat kunstmatige intelligentie een ,,substantiële bedreiging is voor de mensheid." De techondernemer waarschuwt dat er nu iets moet gebeuren, omdat we anders te laat zijn: ,,Normaal gesproken wordt regelgeving gemaakt als er vervelende dingen gebeuren, als er publiekelijk om gevraagd wordt. Na heel veel jaren wordt er dan een organisatie opgezet om die industrie te reguleren. Dat duurt enorm lang. Tot nu toe was dat slecht, maar nog geen probleem dat een bedreiging vormt voor de mensheid."



Regeringen moeten volgens Musk dan ook beter inzicht krijgen in hoe kunstmatige intelligentie zich ontwikkelt, zodat ze de risico's volledig kunnen begrijpen. Op die manier zouden ze onaangename verrassingen kunnen voorkomen.