Facebook laat nepadvertenties over verkiezingen door

‘De stembureaus zijn dicht, mensen kunnen geen stem uitbrengen.’ Die verzonnen boodschap wist de redactie van Brandpunt+ in advertenties op Facebook te krijgen. Daaruit blijkt volgens het programma dat het best eenvoudig is om bijvoorbeeld de komende Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar te manipuleren. Want als zulke advertenties bij één bepaalde groep komen en genoeg mensen erin trappen, kan het een partij veel stemmen kosten.



Volgens Brandpunt+ kost het ongeveer 2500 euro om een half miljoen potentiële VVD-kiezers te bereiken. De nepadvertenties waren goedgekeurd door Facebook. Brandpunt+ trok ze terug voordat ze daadwerkelijk online kwamen. Ook een verzonnen bericht dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zich had bekeerd tot de islam, kwam door de keuring. Alleen een verzonnen bericht over CDA-leider Sybrand Buma werd tegengehouden.



Facebook laat weten de melding “zeer serieus” te nemen en een intern onderzoek te zijn gestart. Het bedrijf nam eerder al enkele maatregelen om misbruik van advertenties te voorkomen.