Mark Zuckerberg komt naar Europees parlement om zich te verantwoorden

De voorzitter nodigde de Facebooktopman persoonlijk uit om tekst en uitleg te geven bij het datalek van het sociale medium. In een verklaring liet Tajani vandaag weten dat Zuckerberg op die uitnodiging is ingegaan. Eerder was hij nog van plan om een collega te sturen, maar dat kon rekenen op veel kritiek van de Europarlementariërs. Tajani is blij dat Zuckerberg nu in hoogsteigen persoon aanwezig zal zijn. ,,De burgers verdienen een volledige en gedetailleerde uitleg'', aldus Tajani in zijn verklaring. ,,Ik ben blij met Mark Zuckerbergs beslissing om persoonlijk te verschijnen voor de vertegenwoordigers van 500 miljoen Europeanen. Het is een stap in de goede richting om het vertrouwen te herstellen.''

Facebook ligt onder vuur sinds in maart bekend werd dat via een app gegevens gelekt waren van talloze Facebookgebruikers. Zuckerberg legde daar vorige maand verantwoording over af in het Amerikaanse parlement, het huis van afgevaardigden en de senaat. Facebook heeft ondertussen een onderzoek ingesteld naar andere apps die mogelijk ook gegevens hebben misbruikt. Zo'n 200 apps zijn tijdelijk geblokkeerd tot duidelijk is of er inderdaad gegevens zijn gelekt.



Ook D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld is blij met de komst van de topman van Facebook. ,,Ik vind inderdaad dat Mark Zuckerberg zou moeten verschijnen in het Europees Parlement. De data van Europese burgers zijn erbij betrokken en dit is een groot politiek probleem.''