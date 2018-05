Ontwikkelaar Fortnite geeft 100 miljoen dollar aan prijzengeld weg

VIDEO Facebook op liefdespad: duim omhoog of veel van hetzelfde?

2 mei We delen alles op Facebook. Van ons slaperige hoofd tot wat we ’s avonds op ons bord hebben. Relatie aan, relatie uit. Hup, iedereen op de hoogte. Én Facebook zelf natuurlijk. Informatie waarmee tot nu toe niets gebeurde, maar dat gaat veranderen. De boys van de blauwe F gaan op de Tindertour. Duimpje omhoog of veel van hetzelfde? En vertrouwen we Facebook wel als het om de liefde gaat?