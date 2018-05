Verslaafd aan je telefoon? Google gaat je helpen

Google CEO Sundar Pichai ging tijdens zijn presentatie niet direct in op het onderwerp privacy, dat hoog op de agenda staat sinds het dataschandaal bij Facebook. Hij gaf wel aan dat het bedrijf niet alleen maar vol vertrouwen kan zijn over de nieuwe technologische mogelijkheden. ,,We weten dat het pad dat voor ons ligt voorzichtig en bedachtzaam bewandeld moet worden", zei hij. ,,Ons uitgangspunt is om informatie nuttiger, toegankelijker en heilzamer te maken voor de hele maatschappij."



Een deel van de nieuwe functionaliteiten wordt deze week al uitgerold. Google Assistant is momenteel nog niet beschikbaar in het Nederlands, maar de verwachting is dat daar binnen een paar maanden verandering in komt. Of er voor de Nederlandse stemmen gebruik is gemaakt van BN'ers is niet duidelijk.