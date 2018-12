17-jarige wil niet dat neef die haar verkrachtte de cel in gaat, wel dat hij hulp krijgt

top 2000 Agnes Kant is ‘verre van eenkennig in muzieks­maak’

18 december DOESBURG - Op 25 december is het niet alleen Kerstmis, het is ook het moment dat de radio in veel huiskamers wordt afgestemd op de Top 2000. De Gelderlander vraagt enkele ‘prominenten’ naar hun pareltjes. Vandaag: de Doesburgse Agnes Kant (51), oud-politica van Socialistische Partij en directeur van bijwerkingencentrum Lareb.