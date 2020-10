Aart bleef zijn sinds 1989 verlamde vrouw trouw tot de dood: ‘Ik huil nu wel tien keer per dag’

Het mooiste meisje van de klas. Urmie van Veen uit Paramaribo had zo aan de Surinaamse variant van het Nederlandse televisieprogramma kunnen deelnemen. Ze was knap, populair, slim en had een mooie lach. ,,Ik was direct verkocht”, vertelt Aart van Veen, die in Suriname zijn dienstplicht vervulde.



De in Ellecom opgegroeide Aart trouwde met Urmie, waarna de twee begin jaren tachtig een slagerij begonnen in De Steeg. Voor Urmie best lastig omdat ze onderwijzeres was en liever voor de klas stond. Maar ze deed haar werk goed en het stel werd snel geaccepteerd in het dorp. ,,Urmie deed van alles. Ze zat in het school- en kerkbestuur, speelde orgel en dwarsfluit en maakte deel uit van het bestuur van de ondernemersvereniging. En ze had ook nog tijd voor mij”, vertelt Aart met een glimlach.