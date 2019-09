Alarm na Doesburgs gezinsdrama door koolmonoxide: ‘Eerder ingrijpen had doden gescheeld’

Video Vader van gezin Doesburg overleden door koolmonoxi­de­ver­gif­ti­ging, moeder en kind in kritieke toestand

11 september DOESBURG - De vader van een gezin in Doesburg is vanochtend overleden door koolmonoxidevergiftiging. De moeder en ook een kind liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de woning aan de Monseigneur Bekkerslaan werden vanochtend meerdere personen van een gezin gevonden die in kritieke toestand verkeerden.