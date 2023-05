André (55) loopt trail van 55 kilometer om geld in te zamelen voor nieuwe moestuinkas voor klooster

indebuurt.nl Mysterie opgelost: waarom Arnhem Bevrij­dings­dag nooit groots viert

Voor het tweede jaar op rij is het FLOW Freedom Festival niet op 5 mei en ook in de stad zijn weinig evenementen gepland vandaag. Koningsdag in Arnhem is enorm, waarom is er met Bevrijdingsdag dan niet veel te doen te doen? Je lees het hier.