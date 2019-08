Archeologen vinden munten, tunnel en leerlooierij in centrum Doesburg

Maico en Arleen zijn Citrofiel en daar zijn ze trots op

22 augustus DOESBURG - Hun voorliefde voor Citroëns bracht Maico Hubers en Arleen Vaags uit Doesburg bij elkaar. Er moet ze allebei eerst iets van het hart. Ze hebben niet altijd in een Citroën gereden. Hij reed ooit in een Volvo omdat een Citroën te duur was voor de lease. Zij rijdt voor het werk in een Peugeot. ,,Dat is echt uit nood geboren’’, verdedigt Arleen Vaags (49) zich.