Arie Niks uit Doesburg heeft schuur omgetoverd tot museum: loden en houten drukletters en glaskunst

10 grafische musea

Tijdens de Culturele Zondag in Doesburg op 2 oktober opent Niks zijn deuren voor belangstellenden. Dan toont hij zijn persen en verzameling oude oude drukkersgereedschappen en materialen; Niks bezit een van de 10 grafische musea in Nederland.



Ook worden er glasdrukken tentoongesteld. Dat zijn glasplaatjes met uitgerolde inkt. De inktlagen zijn bewerkt met een gereedschap zodat er een mooie en kleurrijke afbeelding is ontstaan. Deze afbeelding kan op papier worden gedrukt. ,,Het is maar eenmaal mogelijk om dezelfde afdruk te produceren. Het zijn dus unica”, vertelt de Doesburger.



In boekdrukkerij De Arend worden regelmatig bierviltjes, bijzondere kaarten, visitekaartjes en briefpapier gedrukt. Alles in kleine oplages. De Arend is gevestigd aan de Burgemeester Nahuyssingel 28 in Doesburg en is ook geopend op dinsdag- en woensdagmiddag. De entree is gratis. Voor meer informatie kan gekeken worden op: www.boekdrukkerijdearend.nl