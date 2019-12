Auto rijdt door na ernstige aanrijding op N317 bij Doesburg

Liemerse Nieuwsquiz 2019: Hoe heet de lekkerste kers uit Groessen?

24 december ZEVENAAR - Hoe heet de lekkerste kers van Groessen, wat is de allerpopulairste camperplek in de Liemers en waarom werd de Teenparty Zevenaar in juli afgelast? Drie vragen uit de Liemerse nieuwsquiz 2019. In vijftig vragen nemen we in deze quiz het nieuws uit de regio door. Inzenden kan tot 30 december. Onder de beste inzenders wordt een cadeaubon ter waarde van 50 euro verloot.