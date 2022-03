Bakkerij Koenen sluit deuren in Doesburg: ‘Logisch gevolg van overname bakkerij Paul Berntsen’

De sluiting van de winkel in Doesburg is het gevolg van de overname van bakkerij Paul Berntsen in Didam door Koenen eerder dit jaar. Berntsen voorzag Sonja’s Brood en Banket uit Doesburg al dagelijks van brood. De winkel van Sonja ten Hoopen is circa 50 meter verwijderd van de winkel van Bakkerij Koenen.



,,We hebben gekozen voor één verkooppunt in Doesburg en dat is Sonja’s Brood en Banket geworden”, legt Paul Koenen uit.



Bakkerij Koenen zit sinds 2010 op de hoek van de Meipoortstraat met Ooipoortstraat. Westervoorter Paul Koenen nam toen Bakkerij Peters over. Wat er in het hoekpand komt, weet Koenen niet. ,,In elk geval geen bakkerij”, zegt hij. ,,Het is een mooi huurpand op een aantrekkelijke plek in de binnenstad. Ik ben wel benieuwd.”