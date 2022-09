Beelden van honden in Raadskelder Doesburg: ‘Alsof ze echt haren hebben’

Jongste generatie

Het is de derde en laatste expositie dit jaar in de Doesburgse raadskelder, die zich onder het stadhuis bevindt. Metselaar-Dreef is erg te spreken over de opkomst tot nu toe.



De tweede expositie met als titel Eigentijdse Iconen trok ondanks de hitte en vakantieperiode circa 600 belangstellenden, onder wie ook veel kinderen. ,,Iets waar wij erg blij mee zijn: wij willen ook de jongste generatie laten zien dat kunst mooi is”, aldus de Doesburgse.



De verwachting is dat met name de honden van klei in de smaak vallen bij de jeugdige bezoekers. Sommige exemplaren zijn wel 80 centimeter hoog.



De expositie Women with Dogs in de Raadskelder in Doesburg is geopend van 11 september tot en met 16 oktober op zaterdag en zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Op 11 september na de opening van 14.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.