Begraafplaats in Doesburg vooral in de zomer langer open: ‘Voor bezinning, maar ook voor wandeling’

Een bezoekje aan een stad combineren met een wandeling over de begraafplaats. Veel mensen doen dat en zeker in Doesburg, waar het oudste gedeelte van de algemene begraafplaats uit 1829 stamt. Nelleke Kempers van uitvaartverzorging Patrimonium in Doesburg snapt dat. ,,Het is ook een heel mooie plek.”

Langer gedenken

De gemeente Doesburg heeft besloten per 1 januari de openingstijden te verruimen. De begraafplaats aan de Meipoortwal opent om 08.00 uur en blijft in de winter tot 17.00 uur open en in de zomer tot 20.00 uur.



Op die manier hebben nabestaanden en parkbezoekers langer de tijd om te gedenken en te bezinnen, zo meldt het college. Nu is de begraafplaats nog te bezoeken van 08.00 uur tot 16.30 uur in de winter en tot 18.00 uur in de zomer.

Volgens uitvaartverzorger Kempers doet de gemeente veel mensen een plezier. ,,Als ik op zondagmiddag naar de begraafplaats ga, denk ik: er zal wel niemand zijn. Maar dan zijn er toch altijd best veel mensen en die kunnen nu ook op een later tijdstip komen”, zegt ze.

Volledig scherm Op de algemene begraafplaats in Doesburg liggen ook oorlogsslachtoffers begraven. © dG

Wat opvalt is dat vooral in de zomer de begraafplaats, grenzend aan de eeuwenoude binnenstad, wordt bezocht door dagjesmensen die Doesburg aandoen. En ook opvallend: de vele roeken in de hoge bomen op de begraafplaats. De gemeente heeft de afgelopen jaren getracht de vogels te verjagen, maar is daarmee gestopt omdat ze toch steeds terugkeren.



De begraafplaats in Doesburg heeft een nieuw gedeelte en een oud stuk met enkele monumentale graven. Deze liggen vlakbij het monumentale poortgebouw. Ook liggen er bekende Doesburgers begraven zoals Alexander Ver Huell (1822–1897).

Begraafplaats bij kaarslicht

Volgens Kempers neemt de behoefte om te herdenken in Nederland toe. Ze merkte dat onlangs nog tijdens de lichtjesavond op de begraafplaats, die Patrimonium mede-organiseert. ,,Overdag is de begraafplaats mooi, bij kaarslicht misschien nog wel mooier. We houden elk jaar een lichtjesavond en het aantal bezoekers groeit snel. Dit jaar waren er meer dan 150 mensen op de algemene begraafplaats.”

Het verruimen van de openingstijden van de begraafplaats kan mogelijk ’s avonds tot ongewenste bezoekers leiden, denkt de gemeente Doesburg. ‘We willen voorkomen dat de begraafplaats een hangplek wordt. Als onverhoopt de ruimere openingstijden tot ongewenste situaties leiden, draaien we de tijden terug naar de oude situatie’, meldt het college.

Kempers acht de kans bijzonder klein dat de jeugd de begraafplaats uitkiest als hangplek. ,,De plek nodigt daar niet toe uit”, zegt ze.

Volledig scherm De begraafplaats in Doesburg tijdens de lichtjesavond op 1 november 2022. © Jan Ruland van den Brink

