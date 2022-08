Beinum moet groener worden maar het weer werkt niet mee: veldbloemen worden droogbloemen

Beinum in Doesburg ondergaat een metamorfose. De wijk met ruim vierduizend inwoners kent relatief veel stenen en beton en weinig groen en daar komt verandering in. Veel werk moet nog gebeuren, maar doorgaande straten als de Bingerdenseweg en fietspaden in Beinum zijn dit voorjaar al voorzien van nieuw groen. De vraag is of dat verstandig was met de hoge temperaturen.