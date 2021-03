Bericht over vermiste man uit Doesburg 82.000 keer gedeeld op Facebook

Ex-torengids stuurt boze brief over valken in spits: ‘Martinito­ren nu een meststal’

27 februari DOESBURG - Broedende en poepende slechtvalken in de toren van de Martinikerk in Doesburg. Het is ex-torengids Ben Polman een doorn in het oog en hij stuurt daarom een boze brief aan de gemeenteraad.