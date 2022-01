‘Beste frikandel speciaal bij cafetaria Reinders in Doesburg’

Rapportcijfer 9

De frikandelspeciaaltest is een pagina op Facebook en wordt bijgehouden door lekkerbekken die het afgelopen half jaar diverse cafetaria's in Nederland hebben bezocht om daar de frikandel speciaal te testen. De snack in Doesburg kreeg een 9. ‘De frikandel speciaal in Doesburg heeft een goede smaak. De sausen zijn zeer smaakvol en rijkelijk aanwezig en de zelf gehakte verse uitjes maakten het compleet’, aldus het juryrapport.

Begrip

Cafetaria Reinders is al decennia een begrip in Hanzestad Doesburg; diverse generaties groeiden op met een frietje van Reinders. Gert-Jan was de eerste met een eigen cafetaria in Doesburg.



Hij opende op 16 september 1980 een frietwagen in Beinum. Frank volgde enkele jaren later het voorbeeld van zijn broer. Beide zaken worden per 1 februari overgenomen door twee Chinese families.