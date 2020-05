Bevrijding bracht kinderen van toen vrede, maar in hun hoofd bleef de oorlog altijd dichtbij

Bevrijding was nog maar het begin (Connie Ruijfrok-Plooij (84) uit Doesburg)

,,Ik was in een klein dorpje in Friesland, Echtenerbrug. Een paar dagen voor de bevrijding kwamen nog een paar armoedig uitziende Duitse soldaten langs. Het hing dus in de lucht. En toen zagen we dat in Lemmer de rood-wit-blauwe vlag wapperde. Toen wisten we dat we waren bevrijd. Ja, dat was feest! Natuurlijk waren er daarna feesten met spelletjes als zaklopen. Maar voor mijzelf begon toen het lange wachten.