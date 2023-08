Rust is wederge­keerd in de Kweker­straat, verwarde man weer thuis: ‘Onze taak dat mensen veilig wonen’

De rust is wedergekeerd aan de Kwekerstraat in Lobith, nadat maandagmiddag een verwarde man zorgde voor de nodige commotie. De man zelf kreeg direct na het voorval medische zorg en is inmiddels weer thuis.