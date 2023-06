Bewolkte dag in Doesburg

Nieuwe expositie Lalique in Doesburg: ‘Ze werden van straat geroofd, zo mooi’

Hoe maak je een poster of affiche voor een film of evenement als kleurenfotografie nog niet bestaat? Voor Alphonse Mucha (1860–1939) een koud kunstje. Hij was een van de beste grafisch kunstenaars van zijn tijd en zijn werk is nu te zien in het Lalique Museum in Doesburg.