Bewoners Doesburgse Bloemenbuurt mogen hun voortuin niet betegelen en krijgen ‘betonverbod’

Woningcorporatie IJsselland is bezig met een enorme klus in de Bloemenbuurt, dat deel uitmaakt van de wijk De Ooi. Bijna honderd gedateerde huurwoningen in onder andere de Koppelweg, Asterstraat, Dahliastraat en Vuurdoornstraat worden of zijn al gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 93 woningen terug. In november was de sleuteloverhandiging van eerste 28 woningen. Het ‘steenvrij’ houden van de voortuin is door de corporatie opgenomen in de nieuwe huurovereenkomst. De achtertuin mag tot vijftig procent verhard worden.