Binnenvaart zucht onder droogte: Meer schepen nodig, minder ruimte

Dat geldt zeker in Doesburg, waar logistiek bedrijf Rotra de twee schepen nog maar de helft van normaal kan beladen. ,,In overleg met de klant komen we altijd tot een oplossing, bijvoorbeeld via trucking’’, zegt woordvoerder Guus van Groningen. ,,Maar binnenvaart is juist zo mooi omdat het duurzamer is en je per jaar tien- tot vijftienduizend vrachtwagens van de weg houdt.’’



Veel bedrijven tobben, is de ervaring van Buitendijk. Er moet regen vallen, en snel ook, het liefst in Duitsland, zodat daar het waterniveau van de rivieren die richting Nederland stromen weer stijgen. ,,Een klein regendansje op zijn tijd is wel op zijn plaats.’’