Brandweer Doesburg zoekt vers bloed tijdens Inflatable Run: ‘Dit soort types hebben we nodig’

In Doesburg heeft op 22 mei de Inflatable Run plaats en de brandweer in Doesburg is van de partij. De brandweerlieden trotseren de opblaasbare hindernissen bij de Turfhaven en hopen een goede tijd neer te zetten en enkele nieuwe collega's te scoren. ,,Om vlotte uitrukken overdag te kunnen garanderen hebben we eigenlijk nog 3 of 4 mensen nodig”, legt brandweercommandant Nick ten Dolle (38) uit.

‘Verloop is best groot’

Problematisch is de situatie nog niet, maar Ten Dolle maakt zich af en toe best zorgen. Al meer dan 20 jaar is hij actief voor het Doesburgse korps en hij heeft veel collega’s zien komen en gaan.



,,Het verloop is best groot. Mensen vinden ander werk of gaan verhuizen. En vrijwilligers vinden is lastig. De woningprijzen in Doesburg zijn relatief hoog en lang niet altijd betaalbaar voor jonge gezinnen. En dat is nu net onze doelgroep.”