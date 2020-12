Chimpansees met mondkapjes: Roos wil publiek raken met haar werk

OPROEP Waar staat het mooist verlichte kersthuis van de Liemers?

29 november DOESBURG - Waar staat het mooist verlichte kersthuis van de Liemers? Met honderden lampjes aan de gevel en in de tuin. Is er gekozen voor allerlei kleuren? Of juist niet. Wie is de afgelopen dagen al flink druk geweest en wie wacht er tot na 5 december?