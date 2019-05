Compleet bekken van mammoet gevonden bij graafwerk in Doesburg

Dat er resten van een mammoet worden gevonden is op zich niet bijzonder, zegt Gerard Mangus, directeur van natuurmuseum De Bastei in Nijmegen. ,,Heel Gelderland is een mammoetenkerkhof. Botten op zichzelf zijn niet bijzonder. Wij hebben zelf een grote collectie. Daarentegen is een heel bekken dat wel.’’



Magnus weet dat er in 1994 bij zandwinning in Wijchen een schedel van een mammoet naar boven is gekomen. ,,Toen was er net als nu in Doesburg het vermoeden dat er een hele mammoet lag. Maar die is niet gevonden. Mogelijk omdat door zandzuiging de botten naar lagere lagen zijn getrokken. Bij Borne is een aantal jaren geleden wel een vrij complete mammoet gevonden. Die is nu te zien in de Museumfabriek in Enschede.’’



In 1839 is al eerder een bekken van een mammoet in Doesburg gevonden. Nabij Olburgen is ruim vijftig jaar geleden een van de best bewaarde schedels van een mammoet ontdekt.